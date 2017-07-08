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Ромелу Лукаку официально перешел в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Стоимость трансфера составит 75 миллионов фунтов. Также отмечалось, что в сделку может быть включен капитан "МЮ" Уэйн Руни.

В минувшем сезоне Лукаку забил 25 голов в 37 матчах чемпионата Англии.
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед Эвертон Трансферы
Сегодня, 18:45
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