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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил (1)
Ромелу Лукаку официально перешел в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.
Стоимость трансфера составит 75 миллионов фунтов. Также отмечалось, что в сделку может быть включен капитан "МЮ" Уэйн Руни.
В минувшем сезоне Лукаку забил 25 голов в 37 матчах чемпионата Англии.
Стоимость трансфера составит 75 миллионов фунтов. Также отмечалось, что в сделку может быть включен капитан "МЮ" Уэйн Руни.
В минувшем сезоне Лукаку забил 25 голов в 37 матчах чемпионата Англии.
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