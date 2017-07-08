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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Шишкин: в отпуске мне сообщили по почте, что я не еду на сбор "Локо". Сёмин ничего не объяснил (1)
ЦСКА в товарищеском матче разгромил словенский клуб "Нафта"
ЦСКА на тренировочном сборе в Австрии разгромил словенский клуб "Нафта" со счетом 4:1.
Товарищеский матч
ЦСКА - "Нафта 1903" 4:1
Голы: Кучаев, 5, Оланаре, 13, Алибеков, 23, Малешевич, 85
ЦСКА: Овчинников - Набабкин, Чернов, Алибеков, (Головин, 75), - Миланов, Хосонов, Макаров, (Чалов, 58), Гордюшенко, Кучаев - Оланаре, Жамалетдинов.
Предупреждения: Миланов, 65
Товарищеский матч
ЦСКА - "Нафта 1903" 4:1
Голы: Кучаев, 5, Оланаре, 13, Алибеков, 23, Малешевич, 85
ЦСКА: Овчинников - Набабкин, Чернов, Алибеков, (Головин, 75), - Миланов, Хосонов, Макаров, (Чалов, 58), Гордюшенко, Кучаев - Оланаре, Жамалетдинов.
Предупреждения: Миланов, 65
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