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ЦСКА в товарищеском матче разгромил словенский клуб "Нафта"

ЦСКА на тренировочном сборе в Австрии разгромил словенский клуб "Нафта" со счетом 4:1.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Нафта 1903" 4:1

Голы: Кучаев, 5, Оланаре, 13, Алибеков, 23, Малешевич, 85

ЦСКА: Овчинников - Набабкин, Чернов, Алибеков, (Головин, 75), - Миланов, Хосонов, Макаров, (Чалов, 58), Гордюшенко, Кучаев - Оланаре, Жамалетдинов.

Предупреждения: Миланов, 65
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:52
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