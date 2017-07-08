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"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Брондбю"

"Ростов" в рамках подготовки к новому сезону провел товарищеский матч с клубом "Брондбю".

Товарищеский матч

"Ростов" - "Брондбю" 1:0

Гол: Бухаров, 60

"Ростов": Абаев, Вилюш, Гацкан, Мевля, Байрамян, Бобен, Могилевец, Юсупов, Калачев, Бухаров, Зуев
Теги: Ростов
Сегодня, 21:25
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(1)
№3 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
вообще то это вторая победа в межсезонье
Мевлю сохранили - отлично
Гацкан и Калачев не подведут
еще бы Байрамяну обыгрыш один в один удавался - вообще шикарно было бы
и по правам на Азмуна не все понятно,неужели есть варианты?
Регистрация: 4.10.2016
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
В Атаку надо еще одного Саню Бухарова.
Дядюн это просто "парень который бегает впереди".


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
С почином !
Регистрация: 23.09.2016
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