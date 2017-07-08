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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Конюхов: в 1-м тайме "Крылья" прогревали двигатель. Завелись - и выиграли
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов после победы над «Лучом-Энергией» (2:0) и продолжения рекордной серии в ФНЛ рассказал о том, почему поменял номер и получил сегодня капитанскую повязку.
– Конечно, первый матч волнителен, хотели проверить свои силы после сборов и добиться победы, потому и волнение было.
– Почему 1-й тайм команда провела заметно более скованно, чем 2-й?
– Прогревали свой двигатель. Завелись – и выиграли.
– Вы сменили 13-й номер на 14-й, с чем это связано?
– Ни с чем, просто хотелось чуть в экипировке разобраться. 4-й год Nike, я уже начал путаться в вещах, поэтому решил поменять номер и всё остальное.
– Вас команда выбрала капитаном?
– Нет, дали поносить. Это решение тренера, хотя я думаю, что у нас есть люди более достойные, которые больше играют за «Крылья», являются более явными лидерами. А то, что мне в этой игре дали капитанскую повязку – это большая честь. Я носил её с гордостью, по крайней мере сегодня.
– Ожидали, что после вылета придёт 7 тысяч болельщиков?
– В прошлом жить не надо, надо смотреть вперёд. Я очень рад, что несмотря на понижение в классе, болельщики приходят. Нам намного приятнее играть, когда они приходят, большое им спасибо, – передаёт слова Конюхова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
– Конечно, первый матч волнителен, хотели проверить свои силы после сборов и добиться победы, потому и волнение было.
– Почему 1-й тайм команда провела заметно более скованно, чем 2-й?
– Прогревали свой двигатель. Завелись – и выиграли.
– Вы сменили 13-й номер на 14-й, с чем это связано?
– Ни с чем, просто хотелось чуть в экипировке разобраться. 4-й год Nike, я уже начал путаться в вещах, поэтому решил поменять номер и всё остальное.
– Вас команда выбрала капитаном?
– Нет, дали поносить. Это решение тренера, хотя я думаю, что у нас есть люди более достойные, которые больше играют за «Крылья», являются более явными лидерами. А то, что мне в этой игре дали капитанскую повязку – это большая честь. Я носил её с гордостью, по крайней мере сегодня.
– Ожидали, что после вылета придёт 7 тысяч болельщиков?
– В прошлом жить не надо, надо смотреть вперёд. Я очень рад, что несмотря на понижение в классе, болельщики приходят. Нам намного приятнее играть, когда они приходят, большое им спасибо, – передаёт слова Конюхова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
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