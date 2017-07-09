Президент "Барселоны": на сегодняшний день мы никого не продаем

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал, что клуб не планирует продавать своих игроков в летнее трансферное окно."Сейчас только начало июля, впереди нас ждет 60 дней трансферного рынка и ни один игрок нашего клуба сегодня не продается. Мы хотим подписать двух или трех игроков, я говорил об этом раньше, и перевести в первую команду некоторых футболистов из второй команды. Так что, конечно, жертвы в команде будут. Но на сегодняшний день все игроки являются неприкасаемыми", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.