"Барселона" сделала повторное предложение по трансферу Паулиньо

"Барселона" не оставляет попыток заполучить полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, передает Marca.Сообщается, что каталонский клуб оставил повторный запрос о трансфере бразильца. Первоначальную сумму в 20 миллионов евро "сине-гранатовые" увеличили еще на 5 миллионов.