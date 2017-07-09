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"Барселона" сделала повторное предложение по трансферу Паулиньо

"Барселона" не оставляет попыток заполучить полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, передает Marca.

Сообщается, что каталонский клуб оставил повторный запрос о трансфере бразильца. Первоначальную сумму в 20 миллионов евро "сине-гранатовые" увеличили еще на 5 миллионов.
Теги: Барселона Трансферы
Сегодня, 01:45
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