Полузащитник "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, информирует O Jogo.Сообщается, что клуб "Аль-Ахли" готов заключить с бразильцем контракт. Отмечается, что представители саудовской команды уже связались с футболистом.