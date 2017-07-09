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Полузащитник "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, информирует O Jogo.

Сообщается, что клуб "Аль-Ахли" готов заключить с бразильцем контракт. Отмечается, что представители саудовской команды уже связались с футболистом.
Теги: Маурисио Зенит
Сегодня, 02:17
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