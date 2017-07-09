Возвращение лучшей лиги мира. Обзор 1-го тура ФНЛ.

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:44
Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии (1)
Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии (1)
01:17
Евгений Калешин: наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу (1)
Евгений Калешин: наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу (1)
Вчера 23:16
Владимир Жириновский предложил вместо серии пенальти устраивать бой стенка на стенку (9)
Владимир Жириновский предложил вместо серии пенальти устраивать бой стенка на стенку (9)
Вчера 22:40
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (8)
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (8)
Вчера 22:26
Роман Зобнин будет готов к зимним сборам (2)
Роман Зобнин будет готов к зимним сборам (2)
Вчера 22:24
Виталий Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне "Спартак" не разочаровал своих болельщиков (13)
Виталий Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне "Спартак" не разочаровал своих болельщиков (13)
Вчера 21:25
"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Брондбю" (4)
"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Брондбю" (4)
Вчера 21:04
"Краснодар" упустил победу над пражской "Славией" (1)
"Краснодар" упустил победу над пражской "Славией" (1)
Вчера 20:18
Константин Сарсания: подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся
Константин Сарсания: подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся
Вчера 20:06
Леонид Федун: сказал игрокам, что основные бонусы они получат за выход из группы ЛЧ (14)
Леонид Федун: сказал игрокам, что основные бонусы они получат за выход из группы ЛЧ (14)
Вчера 20:02
"Спартак" презентовал новую форму на следующий сезон (33)
"Спартак" презентовал новую форму на следующий сезон (33)
Вчера 19:48
"Тосно" хочет взять в аренду у ЦСКА Александра Макарова (1)
"Тосно" хочет взять в аренду у ЦСКА Александра Макарова (1)
Вчера 19:19
Каррера на награждении снял золотую медаль и сказал: "Это было в прошлом, сейчас – новый вызов" (11)
Каррера на награждении снял золотую медаль и сказал: "Это было в прошлом, сейчас – новый вызов" (11)
Вчера 19:13
"Спартаку" вручили золотые медали (фото) (8)
"Спартаку" вручили золотые медали (фото) (8)
Возвращение лучшей лиги мира. Обзор 1-го тура ФНЛ.
Пока футбольное информационное пространство, как это всегда бывает в разгар лета, голодало, все внимание было приковано к старту Футбольной Национальной Лиги. На какой стадии находится бунт в "Кубани", как "Тюмень" живет без Мамтова, почему Аленичев на первый раз забыл забрать багаж Тихонова из камеры хранения - в обзоре Rusfootball.info
"Кубань" играет за дух
Была информация, что игроки "Кубани" готовы устроить демарш в качестве протеста из-за невыплат игрокам, но, как все помнят, в том году безденежная "Луч-Энергия" творила чудеса, вот и в первом туре "Кубань" уверенно разобралась на выезде с вернувшейся в ФНЛ "Томью". Хозяева допускали такие грубые ошибки в обороне, что даже самая незамотивированная команда такие подарки с удовольствием бы использовала. Вот и начался разгром с гола Лобкарева на 7-й минуте, тремя минутами позже свой первый гол забил Марков. "Томь" сумела отыграть один мяч усилиями Соболева, но в самом конце тайма привезла себе пенальти, который уверенно реализовал Обухов. Второй гол Маркова после перерыва лишь окончательно прибил томичей. "Кубань" побеждает со счетом 4:1 и запрыгивает на первую строчку в таблице.
Победа "Оренбурга" и гнев Талалаева
Для "Тамбова" матч против недавних представителей Премьер-Лиги начался шикарно - на шестой минуте гостей вперед вывел Горбатюк. А вот потом "Оренбург" сумел добиться волевой победы, но не без происшествий. Если по голу Дюриша особых вопросов нет - красивая подача, выигранное верховое единоборство и красивый удар головой, то пенальти, реализованный Георгиевым, возник откуда-то из воздуха. Да и вообще, главный арбитр встречи часто своими действиями влиял на общий ход, что еще раз говорит о, мягко говоря, среднем уровне судейства в ФНЛ. Андрей Талалаев на послематчевой пресс-конференции взорвался:
- Судья испортил игру, потому что команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две вынужденные замены – две травмы, и я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю. Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон [...] Но то, что происходит, иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас, как быдло, как скот, заталкивают и говорят: «Нет, это не так».
"Оренбург" побеждает, а "Тамбов" прерывает свою восьмиматчевую беспроигрышную серию.
Конюхов улучшает рекорд
"Крылья Советов" уверенно разобрались на своем поле с "Луч-Энергией". Команда Андрея Тихонова порадовала обилием голевых моментов, из которых два были реализованы Самодиным и Ятченко. Отдельно стоит выделить обновление рекорда ФНЛ от голкипера "Крыльев" Евгения Конюхова - теперь его сухая серия составляет 1239 минут, обновления достижения пришлось подождать год, все, наверное, уже и забыли, что серия актуально, а она взяла и продлилась. Например, Эдвин Ван Дер Сар не пропускал в Английской Премьер-Лиге 1311 минут подряд, так что Конюхов где-то рядом. Собственно, вместе с легендой клуба во главе "Крылья Советов" начинают свой очередной квест по возвращению в Премьер-Лигу и первое испытание прошло удачно.
"Тюмень" почти что вытягивает себя за волосы из болота
Для сибирского клуба настали тяжелые времена, летом команда потеряла трех игроков, которые в сумме наколотили 32 в прошедшем первенстве. Это Хасан Мамтов, ушедший в "Анжи", Данил Кленкин, усиливший "Крылья Советов" и Андреа Чуканов, которого переманил "Оренбург". Финансовые возможности клуба не дают "Тюмени" полноценно заменить своих лидеров, поэтому к матчу с "Балтикой" наравне с остатками былого костяка готовились совсем юные ребята. "Балтика" же в этом плане полная противоположность "Тюмени", у клуба стоит задача уже к 2020 году выйти в Премьер-Лигу, и в межсезонье команду пополнили очень достойные по меркам ФНЛ игроки. "Тюмень" начала нервно и получила гол в свои ворота уже на третьей минуте, ошибку обороны подкараулил Касьян, вырезавший голевой пас на Себаи. "Балтика" аккуратно удерживала преимущество и дождалась подарка от арбитра Матюнина, который за неочевидный фол удалил Павла Маслова, оставив "Тюмень" вдесятером. Во втором тайме подопечные Черевченко воспользовались числовым большинством и Касьян в процессе стремительной контратаки пробил Обухова. А вот потом "Балтика", возможно, увидела Калининград в премьер-лиге уже в 2018 году и пропустила сначала от Рябокобыленко (полузащитник "Тюмени" отличился пушечным ударом со штрафного), а в конце позволила сопернику создать как минимум два стопроцентных момента. Однако, свои первые три очка гости набрали, а "Тюмень" а очередной раз неудачно начинает сезон.
"Енисей" сенсационно проигрывает "Динамо" из Санкт-Петербурга
Продолжая тему Тихонова, можно сказать, что, судя по первой игре "Енисея", багаж для Дмитрия Аленичева предприимчивый Андрей Валерьевич не оставил и забрал с собой на берега Волги. Состав "Енисея" в межсезонье основательно потрепало, поэтому для возвращенцев из "Динамо" не было слишком сложной задачей обыграть сырую команду нового тренера, что и случилось. "Енисей" поплатился за ошибки, подопечные Александра Точилина выглядели злее, напористее, и на голы Чернышова и Коротаева ответил лишь Малоян, и одного Малояна было мало.
Неплохой триллер разыграли "Авангард" и "Олимпиец", нижегородцы уступали в два мяча, но сумели отыграться и свести матч к ничьей, о невероятном голе Ильи Петрова мы расскажем чуть позже. "Химки" продолжили гнуть свою домашнюю линию и разнесли со счетом 3:0 вернувшийся в ФНЛ под предводительством Валерия Есипова "Ротор".
"Сибирь" на своем поле уступила "Спартаку-2" со счетом 1:2, "Шинник" переиграл "Зенит-2" с тем же счетом 2:1. А вот "Волгарь" и "Факел" выдали самый скучный матч, скатав нулевую ничью. А в целом, результативность тура очень порадовала - в среднем 2,9 гола за матч.
Лучший гол тура
Полузащитник курского "Авангарда" Илья Петров ударом с дальней дистанции по летящему мячу исполнил красивейшую дугу прямо за спину Анисимову, который совсем не ожидал такого поворота сюжета. Этот гол мы назовем лучшим голом первого тура ФНЛ.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Кубань" играет за дух
Была информация, что игроки "Кубани" готовы устроить демарш в качестве протеста из-за невыплат игрокам, но, как все помнят, в том году безденежная "Луч-Энергия" творила чудеса, вот и в первом туре "Кубань" уверенно разобралась на выезде с вернувшейся в ФНЛ "Томью". Хозяева допускали такие грубые ошибки в обороне, что даже самая незамотивированная команда такие подарки с удовольствием бы использовала. Вот и начался разгром с гола Лобкарева на 7-й минуте, тремя минутами позже свой первый гол забил Марков. "Томь" сумела отыграть один мяч усилиями Соболева, но в самом конце тайма привезла себе пенальти, который уверенно реализовал Обухов. Второй гол Маркова после перерыва лишь окончательно прибил томичей. "Кубань" побеждает со счетом 4:1 и запрыгивает на первую строчку в таблице.
Победа "Оренбурга" и гнев Талалаева
Для "Тамбова" матч против недавних представителей Премьер-Лиги начался шикарно - на шестой минуте гостей вперед вывел Горбатюк. А вот потом "Оренбург" сумел добиться волевой победы, но не без происшествий. Если по голу Дюриша особых вопросов нет - красивая подача, выигранное верховое единоборство и красивый удар головой, то пенальти, реализованный Георгиевым, возник откуда-то из воздуха. Да и вообще, главный арбитр встречи часто своими действиями влиял на общий ход, что еще раз говорит о, мягко говоря, среднем уровне судейства в ФНЛ. Андрей Талалаев на послематчевой пресс-конференции взорвался:
- Судья испортил игру, потому что команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две вынужденные замены – две травмы, и я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю. Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон [...] Но то, что происходит, иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас, как быдло, как скот, заталкивают и говорят: «Нет, это не так».
"Оренбург" побеждает, а "Тамбов" прерывает свою восьмиматчевую беспроигрышную серию.
Конюхов улучшает рекорд
"Крылья Советов" уверенно разобрались на своем поле с "Луч-Энергией". Команда Андрея Тихонова порадовала обилием голевых моментов, из которых два были реализованы Самодиным и Ятченко. Отдельно стоит выделить обновление рекорда ФНЛ от голкипера "Крыльев" Евгения Конюхова - теперь его сухая серия составляет 1239 минут, обновления достижения пришлось подождать год, все, наверное, уже и забыли, что серия актуально, а она взяла и продлилась. Например, Эдвин Ван Дер Сар не пропускал в Английской Премьер-Лиге 1311 минут подряд, так что Конюхов где-то рядом. Собственно, вместе с легендой клуба во главе "Крылья Советов" начинают свой очередной квест по возвращению в Премьер-Лигу и первое испытание прошло удачно.
"Тюмень" почти что вытягивает себя за волосы из болота
Для сибирского клуба настали тяжелые времена, летом команда потеряла трех игроков, которые в сумме наколотили 32 в прошедшем первенстве. Это Хасан Мамтов, ушедший в "Анжи", Данил Кленкин, усиливший "Крылья Советов" и Андреа Чуканов, которого переманил "Оренбург". Финансовые возможности клуба не дают "Тюмени" полноценно заменить своих лидеров, поэтому к матчу с "Балтикой" наравне с остатками былого костяка готовились совсем юные ребята. "Балтика" же в этом плане полная противоположность "Тюмени", у клуба стоит задача уже к 2020 году выйти в Премьер-Лигу, и в межсезонье команду пополнили очень достойные по меркам ФНЛ игроки. "Тюмень" начала нервно и получила гол в свои ворота уже на третьей минуте, ошибку обороны подкараулил Касьян, вырезавший голевой пас на Себаи. "Балтика" аккуратно удерживала преимущество и дождалась подарка от арбитра Матюнина, который за неочевидный фол удалил Павла Маслова, оставив "Тюмень" вдесятером. Во втором тайме подопечные Черевченко воспользовались числовым большинством и Касьян в процессе стремительной контратаки пробил Обухова. А вот потом "Балтика", возможно, увидела Калининград в премьер-лиге уже в 2018 году и пропустила сначала от Рябокобыленко (полузащитник "Тюмени" отличился пушечным ударом со штрафного), а в конце позволила сопернику создать как минимум два стопроцентных момента. Однако, свои первые три очка гости набрали, а "Тюмень" а очередной раз неудачно начинает сезон.
"Енисей" сенсационно проигрывает "Динамо" из Санкт-Петербурга
Продолжая тему Тихонова, можно сказать, что, судя по первой игре "Енисея", багаж для Дмитрия Аленичева предприимчивый Андрей Валерьевич не оставил и забрал с собой на берега Волги. Состав "Енисея" в межсезонье основательно потрепало, поэтому для возвращенцев из "Динамо" не было слишком сложной задачей обыграть сырую команду нового тренера, что и случилось. "Енисей" поплатился за ошибки, подопечные Александра Точилина выглядели злее, напористее, и на голы Чернышова и Коротаева ответил лишь Малоян, и одного Малояна было мало.
Неплохой триллер разыграли "Авангард" и "Олимпиец", нижегородцы уступали в два мяча, но сумели отыграться и свести матч к ничьей, о невероятном голе Ильи Петрова мы расскажем чуть позже. "Химки" продолжили гнуть свою домашнюю линию и разнесли со счетом 3:0 вернувшийся в ФНЛ под предводительством Валерия Есипова "Ротор".
"Сибирь" на своем поле уступила "Спартаку-2" со счетом 1:2, "Шинник" переиграл "Зенит-2" с тем же счетом 2:1. А вот "Волгарь" и "Факел" выдали самый скучный матч, скатав нулевую ничью. А в целом, результативность тура очень порадовала - в среднем 2,9 гола за матч.
Лучший гол тура
Полузащитник курского "Авангарда" Илья Петров ударом с дальней дистанции по летящему мячу исполнил красивейшую дугу прямо за спину Анисимову, который совсем не ожидал такого поворота сюжета. Этот гол мы назовем лучшим голом первого тура ФНЛ.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.