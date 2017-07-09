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"Валенсия" готова заплатить за Нету 5 миллионов евро

Защитник "Зенита" Луиш Нету может продолжить карьеру в "Валенсии", сообщает O Jogo.

Испанский клуб готов заплатить за португальца 5 миллионов евро.

Действующий контракт Нету с "Зенитом" заканчивается в июне 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.
Теги: Нету Зенит Валенсия Трансферы
Сегодня, 13:52
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(2)
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
а свиньи все визжат и визжат,как будто это их напрямую касается smile
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: Yurgen (Сегодня, 14:46) #
  • -1
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online

Ходжиниязова вернуть, а этого продать.


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Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№8 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Odyssey
Цитата: SHIGA
А брали ?

4 млн. евро

6,5 млн. евро так что не звезди


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 14:37) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
с одной стороны то надо продавать!
а с другой стороны единественый профильный ЦЗ сейчас!
дилемма!)))
Регистрация: 25.12.2016
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
А брали ?

4 млн. евро
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: metric Питер (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
косяпора давно пора продать...


Перед тем как продать,надо успеть купить.Ведь у нас сейчас дефицит ЦЗ
Регистрация: 26.03.2008
№4 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 14:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Валенсия то готова,а готов ли Зенит продать.С ЦЗ как раз совсем не густо.
Регистрация: 24.10.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:05) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А брали ?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (3)
online

косяпора давно пора продать...
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Гарая верните и забирайте!)
Регистрация: 10.07.2009
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