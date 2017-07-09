"Валенсия" готова заплатить за Нету 5 миллионов евро

Защитник "Зенита" Луиш Нету может продолжить карьеру в "Валенсии", сообщает O Jogo.Испанский клуб готов заплатить за португальца 5 миллионов евро.Действующий контракт Нету с "Зенитом" заканчивается в июне 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.