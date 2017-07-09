Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Краснодар" - ЦСКА: сыграли вничью

Товарищеский матч "Краснодар" - ЦСКА закончился вничью.

"Краснодар" -!#5# (1:1)

Голы: Вандерсон, 89 - Дзагоев, 12.

ЦСКА: Помазун, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес (Набабкин, 75), Вернблум, Натхо (Кучаев, 80), Головин, Дзагоев (Жамалетдинов, 64), Витиньо (Оланаре, 82).

Предупреждения: Вернблум, 62.
Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 15:03
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asstor
А где состав Краснодара?

Шалимов играет в шпионов.
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:10) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Asstor
А где состав Краснодара?

Будет опубликован в закрытом режиме.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (1)
online

А где состав Краснодара?
Регистрация: 24.10.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.