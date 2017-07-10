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Экс-игрок "Краснодара" покончил жизнь самоубийством

Футболист клуба "Гагра" Кокоскерия Адриано повесился в своем доме. 26-летний футболист оставил прощальную записку. Причиной самоубийства футболиста пока не выяснились, информирует пресс-служба Федерация футбола Абхазии.

Ранее игрок выступал за такие клубы как : "Энергия" Волжский, "Краснодар", "Сахалин", "Сочи", "Океан" Керчь.
Сегодня, 10:27
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