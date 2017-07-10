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Витиньо: разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит?

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, как на него повлиял главный тренер Виктор Гончаренко, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

"Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил. Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет.

Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит? Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.

В новом сезоне ЦСКА будет непросто. Но мы так хорошо играли весной, что я уверен – это вдохновило всю нашу команду. Если мы вновь объединимся общей целью, как это нам удалось в весенней части минувшего сезона, многое будет по силам.

Стартовый отрезок нового сезона может стать довольно сложным. Будем стараться удачно начать чемпионат – надо набрать как можно больше очков. И, конечно, надеемся пробиться в группу Лиги чемпионов. Мы так сражались за второе место на финише прошлого чемпионата, за то, чтобы получить этот шанс! Постараемся его не упустить", - передает слова бразильца "Bobsoccer".
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 10:50
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5
(1)
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:00) #
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  •  (2)

Цитата: tiki
Ефремов в аренде.

он даже в Оренбурге не всегда в основу попадал.
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:30) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: sraptakpain
Ая бы не согласился.На игру в ЧР - вполне потянут ЦСКА, а вот в ЛЧ, если попадется очень сильный клуб,то 100% вылетят

Ну сильный клуб будет 100%!Другое дело, что ЦСКА и РФПЛ таких сильных игроков топ не привезти! Нам остается только надеяться, что будут в лиге чемпионов бороться за 2-3 место


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: dobr25
tiki,
Выбор игроков у Вас неплохой всё равно! Чалов растёт,Дзагоев может второго форварда сыграть,Витиньо при Слуцком не мог заиграть по вине Слуцкого же,Оланаре тоже так неплохой форвард!С нападением у Вас шикарно можно сказать! В полузащите вот беда,особенно в линии созидания,особенно после ухода Тошича!Думаю Гинер понимает усиляться нужно и покупки ещё будут

Ая бы не согласился.На игру в ЧР - вполне потянут ЦСКА, а вот в ЛЧ, если попадется очень сильный клуб,то 100% вылетят
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
tiki,
Выбор игроков у Вас неплохой всё равно! Чалов растёт,Дзагоев может второго форварда сыграть,Витиньо при Слуцком не мог заиграть по вине Слуцкого же,Оланаре тоже так неплохой форвард!С нападением у Вас шикарно можно сказать! В полузащите вот беда,особенно в линии созидания,особенно после ухода Тошича!Думаю Гинер понимает усиляться нужно и покупки ещё будут


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лига Чемпионов...ага..всё это прекрасно, но кому там играть? Тошич ушел, Ефремов в аренде...да даже если и с ними - нужны игроки!нужны сильные игроки!а у нас только распродажа


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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