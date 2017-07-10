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"Краснодар" презентовал форму на новый сезон (фото)

"Краснодар" представил комплект домашней и гостевой формы на сезон-2017/18.

Форма представлена в традиционной для клуба цветовой гамме: футболка, шорты и гетры выполнены в градиентном сочетании черного и зеленого цветов.

Гостевой комплект выполнен на основе базового белого цвета, а черный и зеленый используются в декоративных элементах.




ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:54
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(1)
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (1)

посимпатичнее чем была


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смолова нет, значит продают точно.
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Мамаев теперь только на фото на первых ролях


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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