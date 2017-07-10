"Краснодар" презентовал форму на новый сезон (фото)

"Краснодар" представил комплект домашней и гостевой формы на сезон-2017/18.Форма представлена в традиционной для клуба цветовой гамме: футболка, шорты и гетры выполнены в градиентном сочетании черного и зеленого цветов.Гостевой комплект выполнен на основе базового белого цвета, а черный и зеленый используются в декоративных элементах.