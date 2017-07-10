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Тренер сборной Крыма: Черчесов не справился. Парень, спустись на землю, поумерь свои амбиции

Главный тренер сборной Крыма Валерий Петров высказал свое мнение по поводу выступления сборной России на Кубке конфедераций.

– Относительно выступления сборной России есть два основных мнения. Кто-то говорит, что эмоции и желание играть достойны положительной оценки, другие же однозначны – команда попросту провалилась.

– Понимаете, с точки зрения специалистов это немного смешно выглядит… Подумайте сами: отличительной чертой хорошего профессионала является умение принимать важные решения без учета эмоций. В матчах сборной России этих эмоций было много, даже слишком. Нужно выполнять установку тренера. Термины, которыми сейчас оперируют в футболе, военные. Обратите на это внимание. И не случайно ведь. Надо банально держать строй. Не держишь его – все сразу разваливается. И у нас развалилось.

– Так какой же ответ на извечный русский вопрос: кто виноват и что делать?

– Виноват, я считаю, главный тренер. Какой бы он ни был, он не справился. В прессе его называют жестким, но где все это? Он кроме жесткости и понимать многие вещи должен. Футболисты – это весьма своеобразные люди. Они все уже поголовно миллионеры, их надо настраивать, а за это отвечает тренер. Мы живем в такое время, когда это должен делать тренер.

Взять ту же сборную СССР в 1966 году… Они прекрасно выступили, приехали, их даже никто не встретил, получили 750 долларов. Вдумайтесь в эту цифру! И им не надо было это все, потому что они рвали себя за свою страну. Их не нужно было настраивать. А современные игроки совсем другие. Им надо помогать, подход искать, и Черчесов его не нашел.

– Но разве может предусмотреть тренер такую ошибку, которую допустил Акинфеев?

– Тут надо оценивать все в комплексе. Да, он допустил ошибку. Грубейшую. Но ведь к ней привела определенная цепь событий, верно? Кто допустил эти просчеты? Полкоманды. И тут уже, извините, к тренеру вопросы. Как ты настраивал этих ребят, если они допускают такой детский сад в главном матче сезона для сборной? Плюс его принципиальность на деле обернулась недальновидностью. Мол, я Кокорина не возьму, Дзюбу не возьму…

Парень, ты вообще какую сборную тренируешь? Спустись на землю, поумерь свои амбиции и работай со всеми игроками, тем более они, мягко говоря, не последние в стране. Так завоевывают уважение. Футболисты идут к тренеру. Не к президенту, не к министру, они идут конкретно к тренеру. А если ты себя так ставишь исключительно и отдельно от других, они тебе тем же ответят.

– Так может, имеет смысл, пока до чемпионата мира еще есть время, сделать рокировку на тренерском мостике?

– Это в любом случае решать не нам. Я бы дал ему сделать выводы из ошибок. Если после ближайших контрольных матчей ничего не изменится, тогда и занимать пост главного тренера сборной, наверное, не стоит, – цитирует Петрова "Крымский спорт".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:58
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15
(8)
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: valerman40
Кто этот Валерий Петров, чтобы обсуждать действия главного тренера сборной? И что это за сборная Крыма такая? Это что суверенное государство? Смешно просто. Кого этот чел тренировал, чтобы советы давать вселенского масштаба? Очередной физрук.

а кто ты такой (как и многие в инете), что бы осуждать других тренеров?что бы осуждать игру сборной?что бы поливать Акинфеева, Смольникова, Смолова и Ко?двойные стандарты.ты то даже не физрук

ты че бухой , пойди проспись, а потом перечитай внимательно что я написал.
Регистрация: 2.08.2010
№14 Написал: interested (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никому не известный главный тренер Валерий Петров никому не известной сборной Крыма дал интервью никому не известному "Крымскому спорту", а РуФу его перепечатал. Надо же хоть немного себя уважать.
Регистрация: 18.10.2013
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
  • -2
  •  (4)

Крымнаш!!! С вот Стасик - не очень....
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: SP-M (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (6)

вот. заметьте - специалист говорит. не мы . его хоть послушайте .
Регистрация: 10.02.2017
№11 Написал: kigow (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (7)

Ну да, а за Ростов в ЛЧ играли прямо талантища из Молдавии и Бераруссии, ну и наши чуть чуть. Просто надо быть Тренером. Давайте вспомним чемпионов Европы из Греции и Дании, там прямо одни таланты играли. Упорство. самоотдача, дисциплина, ну и конечно фарт, как при Хиддинге.
Регистрация: 16.05.2017
№10 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
Макаров круто смотрелся в Тосно, Джикия вроде неплох, Чернов в Енисее смотрелся, Жигулёв вроде растет, вчера вроде и Грицаенко смотрелся очень даже, Зобнин, Мелкадзе

Жигулёв только против Сельты сыграл на высоком уровне, а в остальном ещё себя не показал и рано его хвалить!Месси в их возрасте уже был игрок основы Барселоны! Тьма молодых ребят тащили суперклубы или просто сильные европейский клубы!В каждом клубе есть молодые местные,которые просто на голову сильнее нашей молодёжи!Поэтому скептически отношусь!Единственные кто реально радуют Зобнин и Головин!За Зобнина вот страшно!Как он после травмы восстановится,Но в целом в разрущении он мне понравился!Медведеву 24 года и против МЮ с Баварией стоял шикарно

Цитата: tiki
Данишевский..даже радовал на кубке содружества, но по сути был бегунок. Безродный - характер и травмы загубили.

в Лиге чепионов по молодости они играли многообещающе!Данишевский был по таланту выше,чем Сычёв,но потом сдал!Как сказали загулял , а в целом играл вначале чаще Димы в основе


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
Цитата: tiki
есть же условные: Миранчук, Головин, Чалов

По факту если,то Миранчук уже в надеждах ходит много лет!
Мбаппе моложе и уже продают за сумасшедшие деньги, а Миранчук всё ещё в РФПЛ не может стать игроком основы толком!По Головину согласен, Но пока рано его хвалить!Будем смотреть в Лиге Чемпионов!Чалов ещё ничего толком не показал!Помнится Данишевский,Безродный обещали быть топ при гораздо лучшем заявлении о себе в Европе!

так я же и говорю - нужно направлять в нужное русло. вот Данишевский..даже радовал на кубке содружества, но по сути был бегунок. Безродный - характер и травмы загубили.
просто вбивать отношение к делу. не называть смолоду "новый месси" (понятно о ком речь), а дать этому "месси" по шляпе. если не он - будет другой, вот и всё.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
есть же условные: Миранчук, Головин, Чалов

По факту если,то Миранчук уже в надеждах ходит много лет!
Мбаппе моложе и уже продают за сумасшедшие деньги, а Миранчук всё ещё в РФПЛ не может стать игроком основы толком!По Головину согласен, Но пока рано его хвалить!Будем смотреть в Лиге Чемпионов!Чалов ещё ничего толком не показал!Помнится Данишевский,Безродный обещали быть топ при гораздо лучшем заявлении о себе в Европе!


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
а кто ты такой (как и многие в инете), что бы осуждать других тренеров?ч

а почему бы не пообсуждать? Этот сайт ведь именно для этого, своё мнение высказать...что не так сказал Петров про команду и Черчесова?
Из группы не вышли на своём домашнем турнире, разве это не тренерский провал?
Срочно нужно менять Черчесова, иначе через год опять обосрёмся.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:32) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
Самый яркий на подходе на мой взгляд Игнатьев из Краснодара, а в других академиях пока никого не видать! Дело то не в Черчесове

тут как посмотреть же.
есть же условные: Миранчук, Головин, Чалов (если не сбавит), говорят Макаров круто смотрелся в Тосно, Джикия вроде неплох, Чернов в Енисее смотрелся, Жигулёв вроде растет, вчера вроде и Грицаенко смотрелся очень даже, Зобнин, Мелкадзе
интересно посмотреть как Комличенко проявит
я понимаю что этим не 15 лет, но в целом таланты есть)
просто все таланты нужно направить в "нужное русло"


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:24) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
да потому что эмоции мешают думать рационально

Идея приглашения его была,чтобы этих владельцев Бентли вернуть на землю!Два идиота до си пор клоунаду устраивают! В целом отношение к сборной изменил,но по факту у нас слабое поколение сейчас в сборной!Смотрю так за некоторыми академиями в России в ютубе,пока до 2001-2002 поколения не особо,после до 2006 пока всё тухло!Сложно ожидать,что от сборной,когда нет молодёжи! Самый яркий на подходе на мой взгляд Игнатьев из Краснодара, а в других академиях пока никого не видать! Дело то не в Черчесове


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:23) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: valerman40
Кто этот Валерий Петров, чтобы обсуждать действия главного тренера сборной? И что это за сборная Крыма такая? Это что суверенное государство? Смешно просто. Кого этот чел тренировал, чтобы советы давать вселенского масштаба? Очередной физрук.

а кто ты такой (как и многие в инете), что бы осуждать других тренеров?что бы осуждать игру сборной?что бы поливать Акинфеева, Смольникова, Смолова и Ко?двойные стандарты.ты то даже не физрук
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:18) #
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Кто этот Валерий Петров, чтобы обсуждать действия главного тренера сборной? И что это за сборная Крыма такая? Это что суверенное государство? Смешно просто. Кого этот чел тренировал, чтобы советы давать вселенского масштаба? Очередной физрук.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:13) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
мне тоже показалось,слишком дёрганный Черчесов был! Жирков тоже несколько на эмоциях играл

да потому что эмоции мешают думать рационально
надо настраиваться биться, а не "взрываться"


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
мне тоже показалось,слишком дёрганный Черчесов был! Жирков тоже несколько на эмоциях играл


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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