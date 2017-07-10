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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тренер сборной Крыма: Черчесов не справился. Парень, спустись на землю, поумерь свои амбиции
Главный тренер сборной Крыма Валерий Петров высказал свое мнение по поводу выступления сборной России на Кубке конфедераций.
– Относительно выступления сборной России есть два основных мнения. Кто-то говорит, что эмоции и желание играть достойны положительной оценки, другие же однозначны – команда попросту провалилась.
– Понимаете, с точки зрения специалистов это немного смешно выглядит… Подумайте сами: отличительной чертой хорошего профессионала является умение принимать важные решения без учета эмоций. В матчах сборной России этих эмоций было много, даже слишком. Нужно выполнять установку тренера. Термины, которыми сейчас оперируют в футболе, военные. Обратите на это внимание. И не случайно ведь. Надо банально держать строй. Не держишь его – все сразу разваливается. И у нас развалилось.
– Так какой же ответ на извечный русский вопрос: кто виноват и что делать?
– Виноват, я считаю, главный тренер. Какой бы он ни был, он не справился. В прессе его называют жестким, но где все это? Он кроме жесткости и понимать многие вещи должен. Футболисты – это весьма своеобразные люди. Они все уже поголовно миллионеры, их надо настраивать, а за это отвечает тренер. Мы живем в такое время, когда это должен делать тренер.
Взять ту же сборную СССР в 1966 году… Они прекрасно выступили, приехали, их даже никто не встретил, получили 750 долларов. Вдумайтесь в эту цифру! И им не надо было это все, потому что они рвали себя за свою страну. Их не нужно было настраивать. А современные игроки совсем другие. Им надо помогать, подход искать, и Черчесов его не нашел.
– Но разве может предусмотреть тренер такую ошибку, которую допустил Акинфеев?
– Тут надо оценивать все в комплексе. Да, он допустил ошибку. Грубейшую. Но ведь к ней привела определенная цепь событий, верно? Кто допустил эти просчеты? Полкоманды. И тут уже, извините, к тренеру вопросы. Как ты настраивал этих ребят, если они допускают такой детский сад в главном матче сезона для сборной? Плюс его принципиальность на деле обернулась недальновидностью. Мол, я Кокорина не возьму, Дзюбу не возьму…
Парень, ты вообще какую сборную тренируешь? Спустись на землю, поумерь свои амбиции и работай со всеми игроками, тем более они, мягко говоря, не последние в стране. Так завоевывают уважение. Футболисты идут к тренеру. Не к президенту, не к министру, они идут конкретно к тренеру. А если ты себя так ставишь исключительно и отдельно от других, они тебе тем же ответят.
– Так может, имеет смысл, пока до чемпионата мира еще есть время, сделать рокировку на тренерском мостике?
– Это в любом случае решать не нам. Я бы дал ему сделать выводы из ошибок. Если после ближайших контрольных матчей ничего не изменится, тогда и занимать пост главного тренера сборной, наверное, не стоит, – цитирует Петрова "Крымский спорт".
– Относительно выступления сборной России есть два основных мнения. Кто-то говорит, что эмоции и желание играть достойны положительной оценки, другие же однозначны – команда попросту провалилась.
– Понимаете, с точки зрения специалистов это немного смешно выглядит… Подумайте сами: отличительной чертой хорошего профессионала является умение принимать важные решения без учета эмоций. В матчах сборной России этих эмоций было много, даже слишком. Нужно выполнять установку тренера. Термины, которыми сейчас оперируют в футболе, военные. Обратите на это внимание. И не случайно ведь. Надо банально держать строй. Не держишь его – все сразу разваливается. И у нас развалилось.
– Так какой же ответ на извечный русский вопрос: кто виноват и что делать?
– Виноват, я считаю, главный тренер. Какой бы он ни был, он не справился. В прессе его называют жестким, но где все это? Он кроме жесткости и понимать многие вещи должен. Футболисты – это весьма своеобразные люди. Они все уже поголовно миллионеры, их надо настраивать, а за это отвечает тренер. Мы живем в такое время, когда это должен делать тренер.
Взять ту же сборную СССР в 1966 году… Они прекрасно выступили, приехали, их даже никто не встретил, получили 750 долларов. Вдумайтесь в эту цифру! И им не надо было это все, потому что они рвали себя за свою страну. Их не нужно было настраивать. А современные игроки совсем другие. Им надо помогать, подход искать, и Черчесов его не нашел.
– Но разве может предусмотреть тренер такую ошибку, которую допустил Акинфеев?
– Тут надо оценивать все в комплексе. Да, он допустил ошибку. Грубейшую. Но ведь к ней привела определенная цепь событий, верно? Кто допустил эти просчеты? Полкоманды. И тут уже, извините, к тренеру вопросы. Как ты настраивал этих ребят, если они допускают такой детский сад в главном матче сезона для сборной? Плюс его принципиальность на деле обернулась недальновидностью. Мол, я Кокорина не возьму, Дзюбу не возьму…
Парень, ты вообще какую сборную тренируешь? Спустись на землю, поумерь свои амбиции и работай со всеми игроками, тем более они, мягко говоря, не последние в стране. Так завоевывают уважение. Футболисты идут к тренеру. Не к президенту, не к министру, они идут конкретно к тренеру. А если ты себя так ставишь исключительно и отдельно от других, они тебе тем же ответят.
– Так может, имеет смысл, пока до чемпионата мира еще есть время, сделать рокировку на тренерском мостике?
– Это в любом случае решать не нам. Я бы дал ему сделать выводы из ошибок. Если после ближайших контрольных матчей ничего не изменится, тогда и занимать пост главного тренера сборной, наверное, не стоит, – цитирует Петрова "Крымский спорт".
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