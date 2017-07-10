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Марат Измайлов провел первую тренировку с "Араратом" (видео)

Полузащитник Марат Измайлов провел первую тренировку в составе "Арарата", сообщил официальный "твиттер" московского клуба.

Напомним, соглашение с 34-летним футболистом было подписано на один год.

ВИДЕО - здесь
Теги: Измайлов Арарат
Сегодня, 11:22
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