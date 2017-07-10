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Поль Погба посмеялся над журналисткой, столкнув ее в бассейн (видео)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба предложил журналистке ESPN сыграть в "Камень, ножницы, бумага" после ее интервью с Ромелу Лукаку.

Победив в этой игре, француз столкнул девушку в бассейн с водой, передает "Sportbox".

ВИДЕО - здесь
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:36
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(1)
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:44) #
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Я всегда говорил,что белый человек выше по уровню развития
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile
богато жить не запретишь..ахахаа
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (2)

обоссаться как смешно, чисто по "мужски" поступил, да?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Freak СПб (Сегодня, 11:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Как-то и не сказать, что очень смешно.
А если плавать не умела бы?


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
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