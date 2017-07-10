Поль Погба посмеялся над журналисткой, столкнув ее в бассейн (видео)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба предложил журналистке ESPN сыграть в "Камень, ножницы, бумага" после ее интервью с Ромелу Лукаку.
Победив в этой игре, француз столкнул девушку в бассейн с водой, передает "Sportbox".
ВИДЕО - здесь
Победив в этой игре, француз столкнул девушку в бассейн с водой, передает "Sportbox".
ВИДЕО - здесь
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