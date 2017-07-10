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Маркос Фойт: "Зенит"? Я бы не согласился играть в России

Защитник "Эстудиантеса" Хуан Маркос Фойт высказался относительно информации о возможном переходе в "Зенит".

"Я хотел бы отправиться в Европу. Если будет хорошее предложение, которое будет выгодно для меня и для клуба.

О предложении "Зенита" мне ничего не говорили. Вообще, на сегодняшний момент я бы не согласился играть в России", - цитирует Фойта El Dia.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:42
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(4)
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 13:16) #
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online

Цитата: tiki
увидел бы контракт - ой как запел бы

да они просто глупые латиносы...для них англия это предел мечтаний...
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: vit (Сегодня, 13:12) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Мясные, слышите!!! В России, а не именно в Зените!!! Так же, как и другие игроки которые отказывались, либо от них отказывались.

плохо слышно... витя киберспортсмен....убавь звук x-box...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Четкое разделение на иронизирующих и поцтреотично гордых))))

Цитата: tiki
увидел бы контракт - ой как запел бы

++++ хахахаахха
Регистрация: 18.06.2017
№6 Написал: Батька (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (0)
online

дурак он просто не знает что можно на лавке посидеть и заработать за 4-5 лет на всю оставшуюся жизнь себе, детям и внукам )))
Надо его с Новосельцевым, Соловьевым, Бухаровым познакомить ... сразу мнение поменяет !!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мясные, слышите!!! В России, а не именно в Зените!!! Так же, как и другие игроки которые отказывались, либо от них отказывались.
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (1)
online

Ну тут два выбора по деньгам. либо погибнуть в Китае либо играть в Европе за ведущие российские клубы. Не айс конечно. но все лучше, чем Азиатская лига, особо для нераскрученной молодежи
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А что ты, пацан, про Россию то знаешь?
Регистрация: 30.11.2013
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Не хочешь не играй. Наплевать как то.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:45) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
увидел бы контракт - ой как запел бы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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