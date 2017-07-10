Маркос Фойт: "Зенит"? Я бы не согласился играть в России

Защитник "Эстудиантеса" Хуан Маркос Фойт высказался относительно информации о возможном переходе в "Зенит"."Я хотел бы отправиться в Европу. Если будет хорошее предложение, которое будет выгодно для меня и для клуба.О предложении "Зенита" мне ничего не говорили. Вообще, на сегодняшний момент я бы не согласился играть в России", - цитирует Фойта El Dia.