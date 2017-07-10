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"Зенит" интересуется юным талантом из Армении

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику армянского "Ширака" Ваану Бичахчяну, информирует "Mediamax".

Также в его услугах заинтересованы "Бенфика", два итальянских и два английских клуба.

Ранее The Guardian включил 18-летнего хавбека молодежной сборной Армении в список 60 лучших молодых талантов мира, сравнив его по таланту с Генрихом Мхитаряном, а стилем игры – с Кевином де Брюйне.
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 11:57
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№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Не понял какие "услуги" он оказывает, в которых заинтересованы и Бенфика и др. Аккуратнее с русским языком обращайтесь


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Джано бы уговорить его,чтобы в Спартак перешёл..
Регистрация: 14.12.2011
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