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Агент Федора Смолова: неправильно винить во всем только докторов "Краснодара"

Кахор Муминов, представитель нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, рассказал о травме футболиста, которая вызвала недовольство в клубе.

"Мы в контакте с менеджментом клуба, вчера вечером созванивались. Знаю, что представители медицинского штаба "быков" очень переживают за Федю.

Неправильно винить во всем только докторов клуба, там были и другие факторы. Главное, в чем мы сошлись с "Краснодаром", - нужно приложить максимум усилий для скорейшей реабилитации Феди", - цитирует Муминова "Чемпионат".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 12:16
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