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"Рубин" выплатит 68 тысяч евро экс-форварду Марко Ливайе

"Рубин" обязали выплатить экс-форварду казанцев Марко Ливайе, который ныне выступает за "Лас-Пальмас", € 68 тыс. Решение было принято спортивным арбитражным судом Лозанны.

После ухода из "Рубина" в июле прошлого года хорватский футболист обратился в CAS с требованием взыскать с "Рубина" € 120 тыс. - долг по зарплате. Ливайя объяснил свой иск сложным материальным положением.

После долгих разбирательств суд частично согласился с его аргументами и постановил заплатить футболисту € 68 тыс. Однако ничего больше, в том числе запрет на регистрацию новых футболистов, "Рубину" не угрожает, информирует "Лайф".
Теги: Рубин
Сегодня, 12:38
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