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"Ювентус" хочет арендовать у "Баварии" Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста может перейти в "Ювентус", передает L’Equipe.

Сообщается, что туринцы намерены арендовать 26-летнего бразильца на два года с последующим приоритетным правом выкупа за 33 млн евро. За время аренды "Юве" выплатит 9 миллионов евро.
Теги: Ювентус Дуглас Коста
Сегодня, 12:43
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