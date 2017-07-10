"Ювентус" хочет арендовать у "Баварии" Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста может перейти в "Ювентус", передает L’Equipe.Сообщается, что туринцы намерены арендовать 26-летнего бразильца на два года с последующим приоритетным правом выкупа за 33 млн евро. За время аренды "Юве" выплатит 9 миллионов евро.