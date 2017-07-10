Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вратарь сборной Сьерра-Леоне скончался в возрасте 25 лет

Голкипер сборной Сьерра-Леоне Альхаджи Дауда Конте скоропостижно скончался в возрасте 25 лет, передает "Газета.ru".

Голкипер был вызван в национальную команду на отборочный матч Кубка африканских наций 2019 года против команды Кении, но не смог сыграть из-за болезни, которая привела к смерти.

"Конте не впечатлял в последний день тренировки, потому что с ним было что-то не так. Я даже рассказал об этом одному из моих помощников. Это заставило меня отстранить его из команды.

Я всегда любил его, потому что он всегда был хорошим и достойным того, чтобы быть в сборной Сьерра-Леоне", - заявил главный тренер сборной Джон Кейстер.
Сегодня, 12:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.