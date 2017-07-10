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Роман Герус: сравнил бы Черчесова с Бердыевым - они всегда дают результат

Бывший вратарь пермского "Амкара" Роман Герус, перешедший в пляжный футбол, рассказал о работе со Станиславом Черчесовым.

- Станислав Черчесов в "Амкаре" не учил вратарей, как нужно играть, когда сам был главным тренером?

- На удивление нет. Я работал со многими главными тренерами, которые не были голкиперами, но они лезли во вратарскую школу, что-то пытались учить. А Черчесов никогда не лез, а смотрел только со стороны. Хотя, наверное, ему иногда так хотелось это сделать.

Ни одного не было замечания, ни одного комментария. Видимо, все он передавал тренеру вратарей, а те уже говорили нам. Дисциплина при нем в "Амкаре" была железная.

Я вообще считаю, что приглашение Черчесова в сборную России - это правильное решение. Я это говорил раньше и от своих слов не отказываюсь. Он идет к своей цели, он знает, как ее достичь. Я бы сравнил его с Курбаном Бердыевым, так как они всегда дают результат – кто-то больше, кто-то меньше.

Конечно, у Бердыева больше наград. Прочитал недавно шутку про него: Бердыев как аниматор – приезжает, делает праздник и уезжает. И вот Черчесов примерно такого плана, только заслуг пока поменьше, - передает слова Геруса "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:02
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№1 Написал: vit (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
результат только разный....


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Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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