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"Динамо": приобретем максимум одного игрока

Исполнительный директор московского "Динамо" Евгений Кречетов прокомментировал планы по трансферам.

"Говорить, что мы закончили трансферную кампанию, рано, приобретения возможны. Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем. Приобретем максимум одного игрока", - цитирует Кречетова ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 15:55
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