Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Португалии Рафаэль Геррейро пропустит от трёх до четырех месяцев, сообщает официальный сайт немецкого клуба.В матче с Россией на Кубке Конфедераций Геррейро появился в стартовом составе, но из-за травмы покинул поле на 65-й минуте и больше участия в Кубке конфедераций не принимал.В Дортмунде ожидают, что Геррейро вернётся в строй в октябре или ноябре.