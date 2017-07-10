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Рафаэль Геррейро пропустит от трёх до четырех месяцев

Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Португалии Рафаэль Геррейро пропустит от трёх до четырех месяцев, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

В матче с Россией на Кубке Конфедераций Геррейро появился в стартовом составе, но из-за травмы покинул поле на 65-й минуте и больше участия в Кубке конфедераций не принимал.

В Дортмунде ожидают, что Геррейро вернётся в строй в октябре или ноябре.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 16:06
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