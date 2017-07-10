Опрос:

Новости партнеров

Бывший футболист "МЮ" стал католическим священником

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Филип Малрайн стал католическим священником, передает BBC.

В 2008 году он завершил карьеру игрока, а год спустя начал получать религиозное образование — сначала в университете Белфаста, а потом в Папском университете Святого Креста в Риме.

Для рукоположения Малрайна в священники из Рима специально прибыл известный богослов Джозеф Августин Ди Нойя.
Сегодня, 16:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.