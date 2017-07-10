Свернуть все/Развернуть все
Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:58
Тренер сборной Крыма: Черчесов не справился. Парень, спустись на землю, поумерь свои амбиции (23)
Тренер сборной Крыма: Черчесов не справился. Парень, спустись на землю, поумерь свои амбиции (23)
10:23
Виктор Онопко: если у Слуцкого в первый же год получится вернуть "Халл" в АПЛ, это будет нечто (3)
Виктор Онопко: если у Слуцкого в первый же год получится вернуть "Халл" в АПЛ, это будет нечто (3)
Вчера 23:29
Смолов отправился с ЦСКА в Москву, где пройдёт МРТ (фото) (24)
Смолов отправился с ЦСКА в Москву, где пройдёт МРТ (фото) (24)
Вчера 23:14
Массажист "Зенита": Халк испугался, когда я бил его вениками. А Кокорин всё переносит стоически (1)
Массажист "Зенита": Халк испугался, когда я бил его вениками. А Кокорин всё переносит стоически (1)
Вчера 22:52
Юрий Сёмин: кандидатура Караваева не обсуждалась (2)
Юрий Сёмин: кандидатура Караваева не обсуждалась (2)
Бывший футболист "МЮ" стал католическим священником
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Филип Малрайн стал католическим священником, передает BBC.
В 2008 году он завершил карьеру игрока, а год спустя начал получать религиозное образование — сначала в университете Белфаста, а потом в Папском университете Святого Креста в Риме.
Для рукоположения Малрайна в священники из Рима специально прибыл известный богослов Джозеф Августин Ди Нойя.
В 2008 году он завершил карьеру игрока, а год спустя начал получать религиозное образование — сначала в университете Белфаста, а потом в Папском университете Святого Креста в Риме.
Для рукоположения Малрайна в священники из Рима специально прибыл известный богослов Джозеф Августин Ди Нойя.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.