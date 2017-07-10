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Антонио Кассано перейдет в "Верону"

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано перейдет в "Верону", информирует Sky Sport 24.

Футболист достиг договорённости с вернувшимся в Серию А клубом. Контракт будет рассчитан на один год.
Теги: Верона
Сегодня, 16:35
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