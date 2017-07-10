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Серхио Рамос: было бы очень хорошо, если бы вознаградили меня "Золотым мячом"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что хотел бы стать обладателем "Золотого мяча", которая вручается ежегодно лучшему игроку мира.

"Последние годы эта премия была связана как с Лео Месси, так и с Криштиану Роналду, но, к примеру, Фабио Каннаваро, который был моим партнёром, также выиграл этот приз. На протяжении всей моей карьеры я очень многого добился, и было бы очень хорошо, если бы вознаградили меня "Золотым мячом", это было бы историческим моментом", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 17:16
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