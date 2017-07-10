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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Келечи Ихеаначо перейдет в "Лестер"
Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо близок к переходу в "Лестер", сообщает Sky Sports.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 20-летний нападающий в 20 матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 20-летний нападающий в 20 матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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