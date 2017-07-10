Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Келечи Ихеаначо перейдет в "Лестер"

Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо близок к переходу в "Лестер", сообщает Sky Sports.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 20-летний нападающий в 20 матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Теги: Манчестер Сити Лестер Трансферы
Сегодня, 20:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.