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Алессио Черчи перешел в "Верону"

Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Алессио Черчи стал игроком "Вероны", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с нападающим подписан до лета 2018 года.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за "Дженоа".
Теги: Верона Трансферы
Сегодня, 20:16
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