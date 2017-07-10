Алессио Черчи перешел в "Верону"

Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Алессио Черчи стал игроком "Вероны", сообщает пресс-служба клуба.Контракт с нападающим подписан до лета 2018 года.В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за "Дженоа".