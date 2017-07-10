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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Алессио Черчи перешел в "Верону"
Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Алессио Черчи стал игроком "Вероны", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с нападающим подписан до лета 2018 года.
В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за "Дженоа".
Контракт с нападающим подписан до лета 2018 года.
В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за "Дженоа".
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