Раджа Наингголан может перейти в "Интер" за 60 млн евро

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может сменить клуб, информирует Football Italia.Сообщается, что хавбека сборной Бельгии намерен подписать "Интер". За переход футболиста миланцы готовы выложить 60 миллионов евро.