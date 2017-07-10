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Раджа Наингголан может перейти в "Интер" за 60 млн евро

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может сменить клуб, информирует Football Italia.

Сообщается, что хавбека сборной Бельгии намерен подписать "Интер". За переход футболиста миланцы готовы выложить 60 миллионов евро.
Теги: Наингголан Рома Интер Трансферы
Сегодня, 20:19
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