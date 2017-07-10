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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Раджа Наингголан может перейти в "Интер" за 60 млн евро
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может сменить клуб, информирует Football Italia.
Сообщается, что хавбека сборной Бельгии намерен подписать "Интер". За переход футболиста миланцы готовы выложить 60 миллионов евро.
Сообщается, что хавбека сборной Бельгии намерен подписать "Интер". За переход футболиста миланцы готовы выложить 60 миллионов евро.
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