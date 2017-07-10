Рональд Куман: Руни очень хотел вернуться в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал переход в команду Уэйна Руни из "Манчестер Юнайтед"."Руни очень хотел вернуться. Он показал мне, что любит находиться под давлением. В следующем сезоне этого у нас будет предостаточно. Уэйну к подобному не привыкать. Ему всего 31 год, и он ещё молод для футбола", – цитирует Кумана ВВС.