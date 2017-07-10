Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Рональд Куман: Руни очень хотел вернуться в "Эвертон"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал переход в команду Уэйна Руни из "Манчестер Юнайтед".
"Руни очень хотел вернуться. Он показал мне, что любит находиться под давлением. В следующем сезоне этого у нас будет предостаточно. Уэйну к подобному не привыкать. Ему всего 31 год, и он ещё молод для футбола", – цитирует Кумана ВВС.
"Руни очень хотел вернуться. Он показал мне, что любит находиться под давлением. В следующем сезоне этого у нас будет предостаточно. Уэйну к подобному не привыкать. Ему всего 31 год, и он ещё молод для футбола", – цитирует Кумана ВВС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.