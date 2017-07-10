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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Спекулянты продают билеты на матч "Реал" - "Барселона" за 10 тысяч долларов
Товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Реалом", который пройдёт в Майами, вызвал нешуточный интерес со стороны футбольных болельщиков.
По данным AS, некоторые перекупщики продают билеты за 10 тысяч долларов.
По данным AS, некоторые перекупщики продают билеты за 10 тысяч долларов.
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