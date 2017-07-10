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Спекулянты продают билеты на матч "Реал" - "Барселона" за 10 тысяч долларов

Товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Реалом", который пройдёт в Майами, вызвал нешуточный интерес со стороны футбольных болельщиков.

По данным AS, некоторые перекупщики продают билеты за 10 тысяч долларов.
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 21:26
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