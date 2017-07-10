Спекулянты продают билеты на матч "Реал" - "Барселона" за 10 тысяч долларов

Товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Реалом", который пройдёт в Майами, вызвал нешуточный интерес со стороны футбольных болельщиков.По данным AS, некоторые перекупщики продают билеты за 10 тысяч долларов.