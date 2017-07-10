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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Доминик Соланке подписал контракт с "Ливерпулем"
Нападающий Доминик Соланке перешел в "Ливерпуль", сообщает пресс-служба клуба.
Игрок заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт. В новом клубе он будет выступать под 29-м номером.
Игрок заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт. В новом клубе он будет выступать под 29-м номером.
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