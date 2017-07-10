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Доминик Соланке подписал контракт с "Ливерпулем"

Нападающий Доминик Соланке перешел в "Ливерпуль", сообщает пресс-служба клуба.

Игрок заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт. В новом клубе он будет выступать под 29-м номером.
Теги: Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 21:31
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