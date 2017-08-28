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Лионель Месси - второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

Эти голы стали для форварда 350-м и 351-м в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, Месси стал вторым игроком, забившим более 350 голов за один клуб из топ-5 европейских лиг, сообщает Squawka.

Первым же это достижение покорилось Герду Мюллеру, который забил 365 голов за "Баварию".
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 01:09
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(4)
№5 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Думаю к концу года он будет первым.


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 09:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Sergeevich
Как всегда второй)


классический пример *лишь-бы-ляпнувшего-человека*
, как выяснилось, *лишь-бы-ляпнувшего*, но под себя..

то есть, то, что в этой игре у Месси , единственного четырёхкратного обладателя Золотого мяча, просто случился некоторый голевой юбилей, а до Мюллера ему осталось пятнадцать мячей, которые Лео может положить уже к октябрю,, да и то, что Месси -единственный ныне играющий футболист с таким достижением,- тебе очистки на ушах мешают догадаться..


Ни убавить, ни прибавить
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Как всегда второй)


классический пример *лишь-бы-ляпнувшего-человека*
, как выяснилось, *лишь-бы-ляпнувшего*, но под себя..

то есть, то, что в этой игре у Месси , единственного четырёхкратного обладателя Золотого мяча, просто случился некоторый голевой юбилей, а до Мюллера ему осталось пятнадцать мячей, которые Лео может положить уже к октябрю,, да и то, что Месси -единственный ныне играющий футболист с таким достижением,- тебе очистки на ушах мешают догадаться..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:09) #
  • -6
  •  (6)
online

Как всегда второй)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 07:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
в историческое время живем, товарищи
Регистрация: 30.07.2009
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