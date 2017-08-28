Лионель Месси - второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".Эти голы стали для форварда 350-м и 351-м в рамках чемпионата Испании.Таким образом, Месси стал вторым игроком, забившим более 350 голов за один клуб из топ-5 европейских лиг, сообщает Squawka.Первым же это достижение покорилось Герду Мюллеру, который забил 365 голов за "Баварию".