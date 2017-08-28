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Руководство "Партизана" ведет переговоры со "Сток Сити" по трансферу Кркича

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич может продолжить карьеру в "Партизане".

Как сообщает Hot Sport, сербский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.

Напомним, воспитанник "Барселоны" выступает за "Сток" с 2014 года.
Теги: Сток Сити Партизан Трансферы
Сегодня, 01:37
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