Руководство "Партизана" ведет переговоры со "Сток Сити" по трансферу Кркича

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич может продолжить карьеру в "Партизане".Как сообщает Hot Sport, сербский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.Напомним, воспитанник "Барселоны" выступает за "Сток" с 2014 года.