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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Гамула: страшно представить, что будет, когда игроки "Зенита" сыграются
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал игру премьер-лиги с "Зенитом" (0:0).
"Я бы не сказал, что "Ростов" именно сдерживал "Зенит". Да, в первые десять минут стадион придавил ростовчан. А так в принципе получилась равная игра. Показалось, что "Ростов" даже больше бил по воротам. На мой взгляд, почти во всех компонентах игровых было равенство. Получилась боевая интересная ничья.
Очень сложно приходилось "Зениту", было заметно, что не хватало свежести. Хотя при этом питерцы мяч хорошо держали, хоть и уставшие были. Видно, что у Питера игроки мастеровитые.
И "Ростов" мне очень понравился своей организованной обороной. При этом были попытки обострить игру, как сейчас модно говорить, подходы были. "Ростов" не уступил ни в чем.
Сильнейшая ли команда "Зенит"? Он набирает очки за счет качественных футболистов. А что будет, когда они еще более или менее сыграются, когда Манчини игру поставит - страшно представить. Видно, что итальянец - тренер действительно классный. Такие игроки, тренер – все вместе в сумме дадут результат.
Вижу, что это очень качественный специалист, это однозначно. Так что, поправлю даже себя, в первую очередь "Зенит" лидирует за счет тренера. Во вторую - за счет новичков. Уже видно, что все они очень высокого уровня. А зимой, представьте, у них будет время хорошенько сборы вместе пройти, получше подготовиться.
Новички "Зенита" уже показывают качественный футбол, самое главное - быстрый. У "Зенита" с Манчини хорошее движение, передачи точные, их больше стало. Именно при этом тренере "Зенит" заиграл в настоящий европейский футбол. В дальнейшем "Зенит" будет играть еще сильнее, значительно интереснее, чем сейчас, - цитирует Гамулу "Спорт уик-энд".
"Я бы не сказал, что "Ростов" именно сдерживал "Зенит". Да, в первые десять минут стадион придавил ростовчан. А так в принципе получилась равная игра. Показалось, что "Ростов" даже больше бил по воротам. На мой взгляд, почти во всех компонентах игровых было равенство. Получилась боевая интересная ничья.
Очень сложно приходилось "Зениту", было заметно, что не хватало свежести. Хотя при этом питерцы мяч хорошо держали, хоть и уставшие были. Видно, что у Питера игроки мастеровитые.
И "Ростов" мне очень понравился своей организованной обороной. При этом были попытки обострить игру, как сейчас модно говорить, подходы были. "Ростов" не уступил ни в чем.
Сильнейшая ли команда "Зенит"? Он набирает очки за счет качественных футболистов. А что будет, когда они еще более или менее сыграются, когда Манчини игру поставит - страшно представить. Видно, что итальянец - тренер действительно классный. Такие игроки, тренер – все вместе в сумме дадут результат.
Вижу, что это очень качественный специалист, это однозначно. Так что, поправлю даже себя, в первую очередь "Зенит" лидирует за счет тренера. Во вторую - за счет новичков. Уже видно, что все они очень высокого уровня. А зимой, представьте, у них будет время хорошенько сборы вместе пройти, получше подготовиться.
Новички "Зенита" уже показывают качественный футбол, самое главное - быстрый. У "Зенита" с Манчини хорошее движение, передачи точные, их больше стало. Именно при этом тренере "Зенит" заиграл в настоящий европейский футбол. В дальнейшем "Зенит" будет играть еще сильнее, значительно интереснее, чем сейчас, - цитирует Гамулу "Спорт уик-энд".
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