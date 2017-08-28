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Андрей Канчельскис: ЦСКА можно бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу шансов ЦСКА на выход из группы Лиги чемпионов.

«С «Базелем» и «Бенфикой» можно бороться за выход в плей-офф, но оба соперника очень непростые. Они выиграли свои национальные чемпионаты, что уже говорит о высоком уровне этих коллективов.

«Бенфика» постоянно продает игроков и меняет состав, поэтому команда очень непредсказуемая. Мы могли это заметить совсем недавно, когда лиссабонский клуб занял последнее место в группе с «Зенитом», а в следующий год выбил петербуржцев на стадии плей-офф.

«Базель» всегда отличался организацией игры и неоднократно демонстрировал способность проходить сильные команды. Так что здесь очень многое будет зависеть от работы тренерского штаба, тактической подготовки к конкретному сопернику и способности принимать неординарные решения в ходе матча», — цитируют Канчельскиса «Известия».
Теги: Канчельскис ЦСКА
Сегодня, 09:59
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№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Надеюсь

вот и надейся на своих, а мы на своих...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
сами то хоть не надорвитесь в борьбе с Марибором за 3-е место)

Надеюсь что 3 место Спартак займет и попадет в ЛЕ, у нас хоть нападение есть
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 10:26) #
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online

И Спартак и ослы займут в своих группах 4-е места, что тут не понятного?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:23) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Никакой борьбы скорее всего не будет, нет у цска ресурсов и возможностей . Чудеса бывают, но не с этим набором опавших Берез, с клоуном Васиным в защите при отсутствии нападающих вообще. Чалый и Оналара просто занимают строчки в протоколах и ведомостях ЗП.

сами то хоть не надорвитесь в борьбе с Марибором за 3-е место)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:18) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никакой борьбы скорее всего не будет, нет у цска ресурсов и возможностей . Чудеса бывают, но не с этим набором опавших Берез, с клоуном Васиным в защите при отсутствии нападающих вообще. Чалый и Оналара просто занимают строчки в протоколах и ведомостях ЗП.
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:02) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сказки да и только!!
Регистрация: 18.03.2012
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