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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Крылья Советов" продолжают лидировать. Обзор 10-го тура ФНЛ.
Без каких-либо сюрпризов и сенсаций буднично прошел очередной тур ФНЛ, группа лидеров постепенно определилась, в нижней части таблицы, как всегда, высокая плотность - об этом в традиционном обзоре лучшей лиги мира от Rusfootball.info
"Крылья" не имеют проблем с "Сибирью"
У команды из Новосибирска совсем все грустно - в среду случился вылет из Кубка России в матче с "Тюменью", теперь подопечные Кирсанова попали под разогнавшиеся "Крылья Советов". Хозяева уверенно контролировали весь ход игры, хотя после гола Самодина в первом тайме "Сибирь" сдерживала натиск "Крыльев", но все решила ошибка Николая Цыгана, который после розыгрыша штрафного вывалил мяч прямо на ноги Таранову, который подарком воспользовался с большим удовольствием. А красивый гол Азера Алиева на последних минутах поставил финальную точку в этой игре - 3:0 в пользу "Крыльев", и продолжает команда Андрея Тихонова единолично лидировать.
"Енисей" одерживает волевую победу в Воронеже
"Факел" проваливает старт сезона, команде остро не хватает очков, поэтому в матче с одним из лидеров подопечные Гусева старались хоть как-то зацепиться за хороший результат. И поначалу все шло, как нужно, гол Андрея Семенова (не путать с защитником из "Ахмата") вывел хозяев вперед, на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Факела". Но за 15 минут отдыха Дмитрий Аленичев подкрутил гайки, выпустил на поле Кутьина вместо Гарбуза, и "Енисей" преобразился. Дубль оформил лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов, еще один гол на счету Александра Новикова (не путать с известным шансонье). Багаж Аленичева обрастает мясом, "Енисей" в погоне за "Крыльями", "Факел" же продолжает находиться в зоне вылета.
Перестрелка в Краснодаре
Пока основной "Спартак" пытался пробить Довбню, "Спартак-2" реализовал все свои шансы в матче с "Кубанью". Первыми вперед вышли хозяева после гола Алейника, после перерыва ему ответил Джуниор Сакала. Чуть позже Роман Бугаев снова вывел "Кубань" вперед, но буквально тут же краснодарская команда пропустила от Рассказова. На последних секундах гол Джуниора Сакалы принес победу москвича, и это весомая заявка легионера на то, чтобы в основной команде на него обратили внимание - может быть, он пробил бы Довбню? Стоит отметить, что голкипер красно-белых Терешкин выдал похожий вратарский перфоманс, только вот пропустил два гола, хотя мог пропустить гораздо больше, но играл во многих эпизодах очень уверенно. "Кубань", тем временем, продолжает плестись в середине таблицы, "Спартак-2" обосновался на 7-м месте.
"Химки" продолжают проигрывать
Подмосковная команда, помнится, резво начала сезон и лидировала вместе с питерским "Динамо". Потом что-то пошло не так, "Химки" начали проигрывать всем подряд, потеряли репутацию непобедимой в домашних стенах команды, а вот "Динамо" Точилина продолжает погоню за лидерами, и в этот раз минимально переиграла "Химки". Все решил гол Коротаева, забитый под занавес матча. Был еще гол Кузьмичева, который мог бы спасти хозяев, но он был отменен из-за положения "вне игры".
Голевая засуха
Все вышеперечисленные игры запомнились своей результативностью и более или менее напряженными сюжетами, а вот другая половина матчей 10-го тура больше напоминало соревнование по добыче итогового счета 0:0. Именно так завершились матчи между "Луч-Энергией" и "Тамбовом" и между "Томью" и "Тюменью" (кстати, "Тюмень" в скором времени возглавит легенда "Локомотива" Владимир Маминов, пока команду тренирует Евгений Маслов).
Слегка отошли от тенденции "Олимпиец" и "Оренбург", где подопечные Федотова добились минимальной победы после гола Кулика, "Олимпиец" владел большим территориальным преимуществом, но все решил класс. "Балтика" также забила один гол "Ротору" (ворота поразил Касьян), который наконец-таки начал проводить домашние игры в Волгограде. "Шинник" при похожем течении событий одолел на выезде "Волгарь" и продолжил укреплять позиции в лидирующей группе.
Ну и в Курске состоялась ничья 1:1 между "Авангардом" и "Зенитом-2", на гол Ильнура Альшина сине-бело-голубые ответили голом Панюкова, который не так давно вернулся в Россию, чтобы выиграть "Золотой мяч".
Гол тура
Было сложно выбирать, но пусть это будет точный удар Азера Алиева, полузащитник "Крыльев" пробил в касание, из-за пределов штрафной, в общем, решил эпизод технично и красиво.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Крылья" не имеют проблем с "Сибирью"
У команды из Новосибирска совсем все грустно - в среду случился вылет из Кубка России в матче с "Тюменью", теперь подопечные Кирсанова попали под разогнавшиеся "Крылья Советов". Хозяева уверенно контролировали весь ход игры, хотя после гола Самодина в первом тайме "Сибирь" сдерживала натиск "Крыльев", но все решила ошибка Николая Цыгана, который после розыгрыша штрафного вывалил мяч прямо на ноги Таранову, который подарком воспользовался с большим удовольствием. А красивый гол Азера Алиева на последних минутах поставил финальную точку в этой игре - 3:0 в пользу "Крыльев", и продолжает команда Андрея Тихонова единолично лидировать.
"Енисей" одерживает волевую победу в Воронеже
"Факел" проваливает старт сезона, команде остро не хватает очков, поэтому в матче с одним из лидеров подопечные Гусева старались хоть как-то зацепиться за хороший результат. И поначалу все шло, как нужно, гол Андрея Семенова (не путать с защитником из "Ахмата") вывел хозяев вперед, на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Факела". Но за 15 минут отдыха Дмитрий Аленичев подкрутил гайки, выпустил на поле Кутьина вместо Гарбуза, и "Енисей" преобразился. Дубль оформил лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов, еще один гол на счету Александра Новикова (не путать с известным шансонье). Багаж Аленичева обрастает мясом, "Енисей" в погоне за "Крыльями", "Факел" же продолжает находиться в зоне вылета.
Перестрелка в Краснодаре
Пока основной "Спартак" пытался пробить Довбню, "Спартак-2" реализовал все свои шансы в матче с "Кубанью". Первыми вперед вышли хозяева после гола Алейника, после перерыва ему ответил Джуниор Сакала. Чуть позже Роман Бугаев снова вывел "Кубань" вперед, но буквально тут же краснодарская команда пропустила от Рассказова. На последних секундах гол Джуниора Сакалы принес победу москвича, и это весомая заявка легионера на то, чтобы в основной команде на него обратили внимание - может быть, он пробил бы Довбню? Стоит отметить, что голкипер красно-белых Терешкин выдал похожий вратарский перфоманс, только вот пропустил два гола, хотя мог пропустить гораздо больше, но играл во многих эпизодах очень уверенно. "Кубань", тем временем, продолжает плестись в середине таблицы, "Спартак-2" обосновался на 7-м месте.
"Химки" продолжают проигрывать
Подмосковная команда, помнится, резво начала сезон и лидировала вместе с питерским "Динамо". Потом что-то пошло не так, "Химки" начали проигрывать всем подряд, потеряли репутацию непобедимой в домашних стенах команды, а вот "Динамо" Точилина продолжает погоню за лидерами, и в этот раз минимально переиграла "Химки". Все решил гол Коротаева, забитый под занавес матча. Был еще гол Кузьмичева, который мог бы спасти хозяев, но он был отменен из-за положения "вне игры".
Голевая засуха
Все вышеперечисленные игры запомнились своей результативностью и более или менее напряженными сюжетами, а вот другая половина матчей 10-го тура больше напоминало соревнование по добыче итогового счета 0:0. Именно так завершились матчи между "Луч-Энергией" и "Тамбовом" и между "Томью" и "Тюменью" (кстати, "Тюмень" в скором времени возглавит легенда "Локомотива" Владимир Маминов, пока команду тренирует Евгений Маслов).
Слегка отошли от тенденции "Олимпиец" и "Оренбург", где подопечные Федотова добились минимальной победы после гола Кулика, "Олимпиец" владел большим территориальным преимуществом, но все решил класс. "Балтика" также забила один гол "Ротору" (ворота поразил Касьян), который наконец-таки начал проводить домашние игры в Волгограде. "Шинник" при похожем течении событий одолел на выезде "Волгарь" и продолжил укреплять позиции в лидирующей группе.
Ну и в Курске состоялась ничья 1:1 между "Авангардом" и "Зенитом-2", на гол Ильнура Альшина сине-бело-голубые ответили голом Панюкова, который не так давно вернулся в Россию, чтобы выиграть "Золотой мяч".
Гол тура
Было сложно выбирать, но пусть это будет точный удар Азера Алиева, полузащитник "Крыльев" пробил в касание, из-за пределов штрафной, в общем, решил эпизод технично и красиво.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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