Опрос:

Новости партнеров

Шотландский вратарь забыл, что обыграл соперника и пропустил курьезный гол (видео)

Вратарь "Росс Каунти" Скотт Фокс в матче 4-го тура чемпионата Шотландии против "Рейнджерс" (1:3) пропустил курьезный гол, передает "СЭ".

На 41-й минуте встречи голкипер в своей штрафной обыграл соперника, однако сделал это не удачно, позволив в итоге себя обокрасть. Гол забил нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос.

ВИДЕО - здесь
Сегодня, 10:53
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Новичёк (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прикольно)
Регистрация: 2.08.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.