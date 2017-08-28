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Жена Нобоа: Кристиан должен вернуться в Казань, это его дом

Ольга Нобоа-Романова, супруга полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, считает, что 32-летнему футболисту нужно вернуться в Казань, где он выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год.

"Почему все думают, что переход из "Ростова" в "Зенит" был его решением? Но Казань – это его дом, город, где для него все началось и куда он должен вернуться.

Я в это верю, как и в то, что мое желание и моя энергетика поспособствует этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще все лето провели в Питере", - цитирует супругу футболиста "СЭ" со ссылкой на "Вечернюю Казань".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 10:59
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№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понял он Манчини вчера не убедил
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:21) #
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online

Я в это верю, как и в то, что мое желание и моя энергетика поспособствует этому

Вот кто ему мешает играть)
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 11:09) #
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  •  (2)
online

жена, дом и большая зарплата в Зените, что еще нужно, чтоб встретить старость
Регистрация: 15.02.2017
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У него паспорт что ли забрали? Чем он думал, когда уходил в зенит? Женский бред, не более того


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А чьё решение было?Насильно заставили контракт подписать?Женская логика это нечто.Хотя если Нобоа собирается так же играть как вчера то умрет на скамейке.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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