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Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса о Роналду

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбиа подшутил над журналистом после ничьей с "Реалом" (2:2) в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

– "Реалу" не хватало сегодня лучшего игрока мира? – спросил журналист, подразумевая Криштиану Роналду, который пропускал встречу из-за дисквалификации.

– Не знал, что Месси играет за "Реал", – ответил Кондогбиа.

Sport.es
Теги: Месси Роналду Реал
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
знатно подъ


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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