Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Сердар Таски пропустит 10-12 дней (2)
Сердар Таски пропустит 10-12 дней (2)
16:39
Дарио Срна: я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? (15)
Дарио Срна: я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? (15)
15:19
Жан-Микаэль Сери - о срыве трансфера в "Барселону": я взорвался в офисе "Ниццы", стены дрожали (3)
Жан-Микаэль Сери - о срыве трансфера в "Барселону": я взорвался в офисе "Ниццы", стены дрожали (3)
Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса о Роналду
Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбиа подшутил над журналистом после ничьей с "Реалом" (2:2) в рамках 2-го тура чемпионата Испании.
– "Реалу" не хватало сегодня лучшего игрока мира? – спросил журналист, подразумевая Криштиану Роналду, который пропускал встречу из-за дисквалификации.
– Не знал, что Месси играет за "Реал", – ответил Кондогбиа.
Sport.es
– "Реалу" не хватало сегодня лучшего игрока мира? – спросил журналист, подразумевая Криштиану Роналду, который пропускал встречу из-за дисквалификации.
– Не знал, что Месси играет за "Реал", – ответил Кондогбиа.
Sport.es
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.