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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Усман Дембеле оконфузился во время презентации в "Барселоне" (Видео)
Новичок "Барселоны" Усман Дембеле оконфузился во время презентации в каталонском клубе.
Француз во время традиционной процедуры чеканки мяча для фото и видео смог набить его лишь два раза. После этого он пытался перекинуть мяч через голову, но ему это не удалось.
На презентации присутствовало более 15 тысяч зрителей.
Француз во время традиционной процедуры чеканки мяча для фото и видео смог набить его лишь два раза. После этого он пытался перекинуть мяч через голову, но ему это не удалось.
На презентации присутствовало более 15 тысяч зрителей.
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