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Усман Дембеле оконфузился во время презентации в "Барселоне" (Видео)

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле оконфузился во время презентации в каталонском клубе.

Француз во время традиционной процедуры чеканки мяча для фото и видео смог набить его лишь два раза. После этого он пытался перекинуть мяч через голову, но ему это не удалось.

На презентации присутствовало более 15 тысяч зрителей.

Теги: Дембеле Боруссия Д
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Паулиньо так же обосрался. На фоне Неймара оба выглядят полными Дзюбами.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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