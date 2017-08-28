Усман Дембеле оконфузился во время презентации в "Барселоне" (Видео)

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле оконфузился во время презентации в каталонском клубе.Француз во время традиционной процедуры чеканки мяча для фото и видео смог набить его лишь два раза. После этого он пытался перекинуть мяч через голову, но ему это не удалось.На презентации присутствовало более 15 тысяч зрителей.