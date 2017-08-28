"Вест Хэм" дал Биличу 4 матча на исправление ситуации

Славен Билич, под руководством которого "Вест Хэм" проиграл все три матча чемпионата Англии на старте сезона, близок к увольнению, сообщает Тhe Telegraph.Руководители лондонского клуба провели с хорватом встречу и дали ему 4 матча на исправление ситуации.При этом Билич пользуется полной поддержкой игроков.