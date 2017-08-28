Андреа Д'Амико: главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России

Агент нападающего итальянского клуба СПАЛ Марко Боррьелло Андреа Д’Амико заявил, что его клиент хочет сыграть на чемпионате мира в России."Главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России. Он набрал отличную форму и хорошо начал сезон. Его мечта вполне может осуществиться", - цитирует агента Tuttomercatoweb.