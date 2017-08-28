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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андреа Д'Амико: главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России
Агент нападающего итальянского клуба СПАЛ Марко Боррьелло Андреа Д’Амико заявил, что его клиент хочет сыграть на чемпионате мира в России.
"Главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России. Он набрал отличную форму и хорошо начал сезон. Его мечта вполне может осуществиться", - цитирует агента Tuttomercatoweb.
"Главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России. Он набрал отличную форму и хорошо начал сезон. Его мечта вполне может осуществиться", - цитирует агента Tuttomercatoweb.
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