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Андреа Д'Амико: главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России

Агент нападающего итальянского клуба СПАЛ Марко Боррьелло Андреа Д’Амико заявил, что его клиент хочет сыграть на чемпионате мира в России.

"Главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России. Он набрал отличную форму и хорошо начал сезон. Его мечта вполне может осуществиться", - цитирует агента Tuttomercatoweb.
Сегодня, 23:12
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