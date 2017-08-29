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Гранит Джака признан лучшим игроком Швейцарии 2017 года

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака получил приз лучшему игроку 2017 года в Швейцарии, сообщает твиттер сборной Швейцарии.

В 2012 году Джака олучил приз лучшему молодому игроку года.
Теги: Арсенал Сборная Швейцарии
Сегодня, 07:00
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