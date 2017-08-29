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"Локомотив" может вернуть Андрея Ещенко

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко может покинуть красно-белых, информирует "Матч ТВ".

Сообщается, что еще в текущее трансферное окно 33-летний защитник может вернуться в "Локомотив". Отмечается, что Ещенко может сменить клуб этим летом бесплатно.
Теги: Локомотив Ещенко Спартак
Сегодня, 08:50
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№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:18) #
  • 0
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Не надо, он еще пригодится Спартаку в борьбе за выживание!
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: And70 СССР (Сегодня, 09:15) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Комбарова еще заберите, кто-нибудь.
Регистрация: 24.11.2010
№2 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 09:12) #
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online

И Комбарова дарим.
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нах он нам?

Лучше уж Караваева))


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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