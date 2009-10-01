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СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Интера" Андреа Раноккию

"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Интера" Андреа Раноккии, информирует "Чемпионат" со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сообщается, что питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство "нерадзурри" может дать ответ уже сегодня, 29 августа.

На прошлой неделе главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из команды.
Теги: Зенит Раноккия Интер
Сегодня, 15:11
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4
(4)
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не уровень
Регистрация: 26.09.2006
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Шо опять?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
багаж Спаллетти
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:29) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
а э то днище зачем нам?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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