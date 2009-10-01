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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Представители ФИФА прокомментировали появление атрибутики с нацистской символикой к ЧМ-2018 (фото) (14)
СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Интера" Андреа Раноккию
"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Интера" Андреа Раноккии, информирует "Чемпионат" со ссылкой на Corriere dello Sport.
Сообщается, что питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство "нерадзурри" может дать ответ уже сегодня, 29 августа.
На прошлой неделе главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из команды.
Сообщается, что питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство "нерадзурри" может дать ответ уже сегодня, 29 августа.
На прошлой неделе главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из команды.
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