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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: матч с Аргентиной в "Лужниках" - это неточная информация
Информация о проведении 10 ноября матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках" является неточной, заявил главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов.
Ранее ФИФА на своем официальном сайте сообщила о том, что утверждена дата проведения матча открытия Большой спортивной арены "Лужники" после реконструкции - 10 ноября на обновленном стадионе встретятся сборные России и Аргентины.
"Что касается информации о матче с аргентинцами, то ее я вообще узнал из газет, ретранслировавших информацию ФИФА. На сегодняшний день это неточная информация. Убежден, что такие вещи соответствуют истине, когда они опубликованы на официальном сайте РФС.
Естественно, нам хотелось бы этого. "Лужники" – шедевр, и открыться он должен матчем с соперником соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем только рады", - сказал Черчесов.
Ближайший товарищеский матч россияне проведут против московского "Динамо" 3 сентября. "У нас были и хорошие, и очень хорошие спарринги. Сейчас так получилось, что реально нет хорошего соперника. Следующий спарринг-партнер вообще очень хорошего уровня. В этом плане работа ведется, но мы не комплексуем по этому поводу", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Ранее ФИФА на своем официальном сайте сообщила о том, что утверждена дата проведения матча открытия Большой спортивной арены "Лужники" после реконструкции - 10 ноября на обновленном стадионе встретятся сборные России и Аргентины.
"Что касается информации о матче с аргентинцами, то ее я вообще узнал из газет, ретранслировавших информацию ФИФА. На сегодняшний день это неточная информация. Убежден, что такие вещи соответствуют истине, когда они опубликованы на официальном сайте РФС.
Естественно, нам хотелось бы этого. "Лужники" – шедевр, и открыться он должен матчем с соперником соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем только рады", - сказал Черчесов.
Ближайший товарищеский матч россияне проведут против московского "Динамо" 3 сентября. "У нас были и хорошие, и очень хорошие спарринги. Сейчас так получилось, что реально нет хорошего соперника. Следующий спарринг-партнер вообще очень хорошего уровня. В этом плане работа ведется, но мы не комплексуем по этому поводу", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
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