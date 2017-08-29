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Адриен Рабьо: Мбаппе сказал, что во вторник станет игроком "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо сообщил, что вскоре должно быть объявлено о переходе в парижскую команду нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мы общались, он сказал, что "ПСЖ" должен объявить о его трансфере во вторник.

Для "ПСЖ" это хорошие новости. Мбаппе - молодой, но это уже зрелый футболист с огромным потенциалом. Также он из Парижа, что является не самым последним фактором", - цитирует Рабьо Le Parisien.
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 15:36
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